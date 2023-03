Ardea, l’ex vicesindaco Bonaccorso: “Amministrazione fantasma, come la scuola… che non c’è”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo dell’ex vicesindaco di Ardea Ugo Bonaccorso. “Amministrazione Cremonini, tante parole, pochi fatti: i cittadini chiedono un confronto sull’Istruzione Secondaria Superiore… che non c’è! Migliaia di giovani alla ventura. La Provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi all’Istruzione Secondaria Superiore ed alla Formazione Professionale”, scrive Bonaccorso.

“Tenendo conto di ciò, si era individuato un terreno di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia), collocato nelle immediate vicinanze dell’Aula consiliare, come sito adatto alla realizzazione dell’istituto Superiore. Nel Luglio 2021 l’allora vicesindaca di Città Metropolitana di Roma Capitale indicava un intervento per 15 aule, palestra e servizi connessi con l’intenzione di mandare in gara il tutto entro la fine dell’anno”. Scuola superiore, che fine ha fatto?

“Caduta l’Amministrazione 5S, come spesso accade, non si è saputo più nulla nonostante la drammatica necessità per la nostra città di una scuola di secondo grado che offra ai nostri giovani tutto il supporto necessario al loro sviluppo senza necessariamente allontanarsi dal loro Comune”, prosegue l’ex vicesindaco.

“A noi non era sfuggito che nel ‘Programma Elettorale della Coalizione di Centro-Destra’ non veniva mai menzionata la parola ‘SCUOLA’, ma abbiamo atteso pazientemente per otto mesi nella speranza che fosse solo una, seppure grave, dimenticanza redazionale e quando abbiamo saputo che sarebbe venuto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ci siamo detti: «Beh, vedrai: ora finalmente se ne discuterà e qualcosa verrà fuori». Nulla di tutto ciò, cari concittadini… Piuttosto si è trattato di un ‘convegno-passerella’ per politici vecchi e nuovi che hanno rimarcato discorsi triti e ritriti sul precariato, lo stato di degrado di tante scuole e la mancanza di istituti in zone come Ardea. Parole tante, fatti pochi se non del tutto inesistenti.