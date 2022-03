Ardea, “mangia e scappa” al ristorante, il titolare pubblica la foto degli ‘scrocconi’: «Vi diamo 7 giorni di tempo»

Hanno ordinato, mangiato e poi se ne sono andati. Piccolo dettaglio, si sono “dimenticati” di pagare il conto. Il “mangia e scappa” in un ristorante di Ardea nei giorni scorsi, precisamente lo scorso 14 marzo, secondo la versione fornita dai titolari del locale su Facebook. Ma i furbetti non immaginavano di essere stati ripresi dalle telecamere installate nel locale.

Mangiano nel ristorante senza pagare

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto. Secondo quanto si apprende i clienti sarebbero arrivati nel locale la sera del 14 marzo intorno alle 21.30 per poi andarsene circa un’ora dopo evidentemente approfittando di un momento di distrazione del personale. Una volta accortisi di quanto accaduto i titolari hanno deciso, a quel punto, di visionare i filmati per individuare i “furbetti” e ricostruire la dinamica dei fatti.

Il post su Facebook e l’appello: «Saldate il conto»

E la ricerca ha dato l’esito sperato per i proprietari. Questi ultimi decidono allora di pubblicare – anche se col viso censurato – le immagini dei presunti responsabili. Il tutto corredato da un appello e un ultimatum. «Abbiamo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che li ritraggono durante tutta la permanenza a locale», si legge nel post.

«Vi invitiamo pertanto con scadenza massima di una settimana a ripresentarvi per saldare il conto ed evitare così la denuncia e la raccomandata del nostro avvocato per il danno subito». Ebbene, oggi scadono i fatidici sette giorni: secondo voi i clienti si saranno ripresentati per pagare il contro?