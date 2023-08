Ardea, massacra e rapina l’ex compagna: arrestato 41enne

L’ha aggredita, presa schiaffi e, visto che cercava di divincolarsi, si è accanito contro di lei con violenza. E i carabinieri intervenuti a salvarla l’hanno trovata riversa sul letto, con un vistoso ematoma all’occhio destro, vari lividi, graffi sulle braccia e con difficoltà respiratorie. L’ennesima storia di violenza contro le donne è avvenuta ad Ardea, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza un 41enne italiano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali.

L’arresto

A dare l’allarme, nella serata di ieri, alcuni vicini di casa. I residenti hanno sentito le urla di aiuto di una donna, che provenivano da un appartamento nella zona di Marina di Tor San Lorenzo. Insospettiti, hanno chiamato il 112. Immediatamente i militari sono arrivati sul posto con una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Ardea. I carabinieri si sono accorti di un uomo affacciato al balcone che, alla vista dei militari, è tornato in casa precipitosamente per spegnere tutte le luci. Questo atteggiamento ovviamente ha insospettito i militari interventi che sono andati verso la porta d’entrata. Ma il 41enne, nonostante l’invito da parte dei militari, non ha aperto. I carabinieri sono stati pertanto costretti a entrare all’interno della casa utilizzando una finestra.

Dentro hanno trovato una donna di 47 anni. La 47enne si trovava sdraiata sul letto e mostrava i segni della violenza appena subita. Per questo motivo l’uomo è stato bloccato e portato in caserma per accertamenti, mentre la sua compagna è stata trasportata presso il pronto soccorso degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno per le cure del caso. Lì i medici le hanno riconosciuto 15 giorni di prognosi.

Violenze da un anno

La donna ha poi raccontato ai militari, nel corso della denuncia formalizzata in caserma, quello che l’uomo da circa un anno le stava facendo subire. Dal settembre del 2022, infatti, l’uomo era stato protagonista di altri pregressi analoghi episodi, mai denunciati da parte della donna. Proprio a settembre dello scorso anno la donna aveva deciso di troncare la relazione e l’uomo aveva iniziato a perseguitarla. L’uomo, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza nonché con precedenti specifici per reati contro la persona, continuava a pretendere da lei somme di denaro da spendere per le proprie esigenze.

L’ultimo episodio è proprio quello accaduto in occasione dell’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Ardea, quando si è introdotto nell’abitazione della donna, rubandole anche circa 500 euro, per poi uscire di casa, salvo poi rientrare dopo qualche ora in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condotto presso il carcere di Velletri.