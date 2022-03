Ardea, microchip gratis per i cani: ma il servizio di prenotazione va subito in tilt

Microchip day per i cani di Ardea sprovvisti dell’importantissimo – e obbligatorio – “documento” di riconoscimento. L’amministrazione comunale ha organizzato una giornata aperta e gratuita per tutti i cittadini residenti nel Comune di Ardea, in collaborazione con la Asl Roma 6 e la Regione Lazio, per il giorno 27 marzo. Domenica i nostri amici animali che sono ancora senza il microchip potranno avere il microchip, a patto che i loro padroni possano prenotare.

L’iniziativa del Comune

Solo qualche giorno fa l’Amministrazione Comunale aveva annunciato che domenica 27 Marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 12.30, avrebbe organizzato «in aula consiliare “Sandro Pertini”, un “Microchip Day” aperto ai cittadini residenti nel Comune di Ardea che hanno la necessità di far microchippare il proprio cane».

«Per evitare eccessivi assembramenti – aveva dichiarato l’Amministrazione – sarà necessaria la prenotazione con la App TuPassi (sezione Microchip Day) e compilare preventivamente il modulo di registrazione microchip sottoindicato.

Il servizio è gratuito. Ricordiamo che la registrazione dei cani all’anagrafe canina è obbligatoria. Tutti i proprietari di cani che non avessero ancora provveduto ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina sono invitati a prenotarsi e presentarsi con il cane al guinzaglio».

«Sono sicuro che questa iniziativa piacerà ai nostri cittadini – aveva detto l’Assessore Possidoni – Vi anticipo che, sempre relativamente agli animali domestici, cercherò di organizzare una giornata formativa e informativa sulla salute dei nostri cani e gatti che potrà essere utile a tutti noi per capire meglio come comportarsi in certe situazioni».

App in tilt e prenotazioni esaurite in meno di 24 ore

E infatti l’Assessore non sbagliava. La proposta del comune è piaciuta così tanto ai cittadini che in poco tempo si è verificato un vero e proprio boom di prenotazioni che ha mandato in titl l’App. Tutti i posti a disposizione sono esauriti in meno di 24 ore!

«In meno di 24 ore tutte le prenotazione per il “Microchip day” del 27 marzo in aula consiliare sono state occupate e su TuPassi non è possibile accettare ulteriori appuntamenti.

Questo ci dice – spiega Possidoni – che la questione microchippatura è una questione che i cittadini realmente sentono e sono felice di averlo intuito.

In molti mi state scrivendo, chiedendomi se ci saranno altre possibilità in futuro: non preoccupatevi… organizzeremo a breve altre giornate ad Ardea in modo da dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di microchippare gratuitamente il proprio cane o gatto.

Ricordo ai cittadini che si sono prenotati di presentarsi poco prima dell’appuntamento per evitare eccessivi assembramenti. Inoltre, qualora sopraggiungessere impedimenti a partecipare alla giornata, vi chiedo di disdire la prenotazione per permettere ad altri di microchippare il proprio animale.

Quella del 27 marzo – conclude – sarà una giornata “pilota”, in cui cercheremo di capire come rendere più pratica e veloce la fase della microchippatura e della registrazione all’anagrafe canina».