Ardea, morto l’ex sindaco Mario Savarese: a breve avrebbe compiuto 73 anni

Ardea in lutto: questa sera, dopo una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi, è morto l’ex sindaco Mario Savarese. Nell’ultimo periodo la sua salute si era aggravata, tanto da precipitare fino alla terribile notizia arrivata nella tarda serata di domenica 20 novembre.

Mario Savarese, prima di diventare sindaco di Ardea, non aveva mai ricoperto incarichi politici. Si era gettato in quella che viveva come una vera e propria “missione”, da cittadino che aveva a cuore la sua città. Persona non sempre compresa nel suo modo di fare politica garbata, mai urlata, ha iniziato il suo percorso negli “Amici di Grillo“, poi diventati “Movimento 5 Stelle“. Avrebbe compiuto 73 anni il 22 dicembre. Lascia la moglie, un figlio e una figlia. Due anni fa era riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid, preso a ottobre del 2020. Ma stavolta si è trattato di qualcosa di ancora più grave, che non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio

La redazione e il direttore Maria Corrao si stringono al dolore della famiglia: oltre al rispetto di Mario come politico, una profonda stima ha sempre caratterizzato il rapporto con lui, che nel passato ha anche collaborato come giornalista per Il Corriere della Città. Non stiamo qui a stilare l’elenco delle cose che ha fatto per Ardea. Diciamo solo una cosa: Ciao Mario, ci mancherai.