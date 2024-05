Ardea, nuovo blitz alle Salzare: sgomberi e abbattimenti, la cronaca in diretta

Importante operazione volta al ripristino della legalità ad Ardea, nella zona delle Salzare. In corso da stamattina un intervento congiunto di tutte le forze dell’ordine, Esercito compreso. Sgomberi e abbattimenti, tutti gli aggiornamenti.

Sgomberi e demolizioni, lo Stato interviene (nuovamente) nella zona delle Salzare. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e perfino l’esercito: blitz stamani, mercoledì 29 maggio 2024, lungo Via delle Salzare, dove si sta procedendo con gli sgomberi degli immobili che dovranno poi essere demoliti.

Sul posto le forze dell’ordine hanno identificato complessivamente 25 persone, di cui 11 minorenni. Dal punto di vista del piano operativo saranno 10 gli edifici, completamente abusivi, che dovrebbero essere abbattuti.

Poco fa, a questo proposito, è arrivata una nota del Ministero dell’Interno.

“Forze dell’Ordine in azione ad Ardea, in provincia di Roma, dove sono stati sgomberati dieci immobili completamente abusivi. Sono ora in corso le operazioni di abbattimento degli edifici, situati in località Salzare. L’area verrà poi liberata e bonificata. Azioni concrete che testimoniano l’impegno delle Istituzioni per il ripristino della legalità su quel territorio”