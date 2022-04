Ardea: PD, M5s e Ardea Futura ufficializzano la candidatura di Lucio Zito sindaco

L’alleanza giallorossa ad Ardea, nata due anni e mezzo fa – in tempi antesignani rispetto a quelli di Governo e Regione – ha fissato un’altra pietra miliare. Ieri pomeriggio, infatti, è stato presentato il candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative nel comune rutulo.

La scelta, come già da qualche giorno era trapelato attraverso indiscrezioni, è ricaduta sull’attuale Presidente del Consiglio Comunale Lucio Zito. La presentazione del candidato è stata fatta dai rappresentanti dei partiti e movimenti che al momento compongono l’alleanza. Erano infatti presenti accanto a Zito la consigliera del Movimento 5 Stelle Debora Duranti, il segretario del Pd Tonino Abate, il consigliere sempre del Partito Democratico Alessandro Mari e Alfredo Cugini, in rappresentanza della lista Ardea Futura.

Anno zero per Ardea

“Questo sarà l’anno zero per Ardea. Da qui in poi potremo ricostruire una nuova città”. Zito ne è sicuro. I sacrifici fatti nei cinque anni di governo Savarese, di cui due e mezzo in alleanza con il Pd, “sono stati duri, sopratutto a causa della disastrosa situazione economica trovata. Abbiamo dovuto dichiarare il dissesto e questo ci ha impedito di spendere e contrarre mutui. Solo nell’ultimo periodo abbiamo potuto iniziare a fare qualcosa. Ma abbiamo risanato il paese. E i risultati si vedono. Da adesso in poi, se i cittadini ci daranno fiducia, si potranno vedere i frutti del lavoro svolto e dei sacrifici fatti”.

Tutti hanno puntato sulla convergenza di vedute, frutto di una dialettica spontanea e consolidata nel tempo, orientata all’obiettivo comune della ricostruzione,. “Abbiamo scelto di mettere davanti il bene comune, mettendo da parte i personalismi e la voglia di protagonismo”, è il pensiero di tutti i rappresentanti della coalizione presenti ieri.

La scelta di Zito

La scelta di Zito è sembrata poi naturale a tutti i componenti del cartello. L’esperienza maturata come presidente del consiglio e la pacatezza caratteriale fanno di lui, secondo gli alleati, la persona ideale. “Vengo dal terzo settore, sono esperto di tematiche relative alla disabilità e all’inclusione. Anche se non sono nato ad Ardea, mi sono stabilito qui ormai da tanto tempo per scelta. E vorrei che questo territorio diventasse migliore di quello che è adesso. Ancora non parlo di programma, perché lo farò insieme ai miei alleati nei prossimi giorni. Ma quello che è sicuro è che faremo molto per il sociale e la famiglia, senza ovviamente dimenticare le imprese e il territorio”.

Gli ‘ospiti illustri’

Presenti alla presentazione di Zito anche il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, e l’assessore regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Corrado, oltre all’europarlamentare M5s Fabio Massimo Castaldo. Tutti sono convinti che Zito possa farcela. “Io e la Regione Lazio ti appoggeremo”, ha dichiarato la Corrado. “Abbiamo affrontato la stagione della semina, ora è tempo di affrontare la stagione del raccolto”, ha invece detto Castaldo.

Per Ardea, che finora ha visto pochi soldi per le opere pubbliche, potrebbero arrivare numerosi investimenti. Tra questi oltre 40 milioni di euro per opere pubbliche da PNRR, il completamento della riqualificazione del litorale, la realizzazione di un istituto scolastico di istruzione superiore, l’intervento a favore delle politiche familiari, il potenziamento del turismo e l’apertura di uno sportello di orientamento che semplifichi l’accesso dell’imprenditoria ai finanziamenti europei.