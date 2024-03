Ardea, prosegue la gara di solidarietà per Vittoria: raccolta fondi per operare la bimba di 6 mesi

Ardea, colpisce la storia della piccola Vittoria. Bambina di 6 mesi affetta da quella che viene definita WHS: non si ferma la raccolta fondi.

Vittoria, 6 mesi e già tante preoccupazioni. Quelle che non dovrebbe avere una bambina di quell’età, con tutta la vita davanti, invece le vive e con lei i parenti e gli amici che cercano una risposta. La malattia accolta improvvisamente, due mesi dopo la nascita, come un’ospite indesiderata con cui fare i conti.

Il nome abbreviato in tre lettere, WHS, simile alla dicitura delle videocassette. Se le prime si conservano, questa non ha proprio alcun motivo per essere tenuta. Visto che sottintende una malattia cromosomica piuttosto rara che si sta ancora studiando. Le condizioni sono variabili, questa sindrome – nello specifico – può dare convulsioni, anomalie allo scheletro e malformazioni di organi fra cui il labbro leporino.

Un aiuto concreto per Vittoria

Non c’è oggi una terapia specifica, ma serve tanta riabilitazione: terapia occupazionale e del linguaggio per cercare di recuperare quel che la natura non ha fornito. Spese importanti per la famiglia della piccola che ha sempre cercato di sostenersi al meglio: i problemi (anche economici) sono arrivati quando Sabrina e Micheal – genitori della bimba – hanno saputo che dovrà operarsi al cuore per una cardiopatia. Presenta un foro sul cuoricino. Non solo: appena prenderà peso dovrà subire anche un intervento alla palatoschisi.

Troppo e tutto insieme. Non c’è tempo sufficiente per mettere insieme una cifra adeguata per questo tipo di prestazioni medico sanitarie. L’unica soluzione è indire una raccolta fondi: la coppia ha dato seguito a questo tramite il portale GoFoundMe. In breve tempo centinaia di migliaia di persone stanno donando quel che possono per permettere alla piccola di ottemperare agli interventi.

Leggi anche: A Roma la marcia dei genitori separati dai loro figli. L’appello alla Meloni: “Film Altri Padri venga spostato in prima serata” | FOTO

Quasi 10.000 euro raccolti

Raccolti finora 9700 euro. Ancora non bastano, ma i genitori non demordono e ringraziano coloro che hanno partecipato e stanno partecipando attivamente a quest’iniziativa che altro non è se non una corsa contro il tempo. Il papà Michael ha reso noto anche il proprio recapito telefonico per chi volesse avere qualsiasi tipo di chiarimento o informazione: 3926290040. Il link per la raccolta fondi è il seguente: https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-vittoria.