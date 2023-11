Ardea, residenze, carte d’identità e pratiche stato civile: “Servizi potenziati negli ultimi mesi”

A distanza di poco meno di un anno e mezzo dall’insediamento, l’Assessore ai Servizi Demografici del Comune di Ardea, Luana Ludovici, fa il punto sulle attività svolte, sul potenziamento dei servizi e sui cambiamenti avviati nel corso degli ultimi mesi presso i Servizi Demografici. Ecco le sue parole.

Nonostante le tante questioni ancora in sospeso sotto la Rocca, dal centro diurno, passando per il centro anziani (fino ad arrivare all’isola ecologica di Via Pavia), qualcosa sembrerebbe muoversi sotto il profilo del potenziamento dei servizi offerti al cittadino. Che la strada intrapresa in questi mesi sia quella giusta ne è convinta in tal senso l’Assessore Luana Ludovici che ha stilato il bilancio dopo un anno e mezzo dall’insediamento.

Sportello residenze

Le sue parole sono racchiuse in una nota stampa diramata nella giornata di oggi. La novità più importante, spiega l’Assessore, riguarda certamente l’attivazione, a partire dallo scorso mese di ottobre, dello “Sportello Residenze”: nei giorni indicati sul sito istituzionale dell’Ente, è possibile recarsi allo sportello di Via Salvo D’Acquisto e presentare l’istanza di residenza che, se in regola con tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti, viene evasa immediatamente, con conseguente azzeramento delle liste d’attese. Resta chiaramente attiva anche la possibilità di presentare l’istanza online attraverso il portale comunale “DOMUS”.

Ridotte attese per la CIE

Inoltre, anche sul fronte dell’emissione delle Carte d’Identità Elettroniche sono state ridotte da sei a due mesi le attese per i cittadini che necessitano del nuovo documento. In questi giorni, poi, è in corso la migrazione in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) delle liste elettorali, con uno slancio ulteriore verso la digitalizzazione dei Servizi Demografici.

Servizi dello stato civile

In ultimo, ma non certo per importanza, il potenziamento dei servizi dello Stato Civile (nascite, decessi, matrimoni, unioni civili, separazioni, divorzi, cittadinanze, DAT), con l’attivazione di un numero telefonico diretto dedicato (06913800165) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e con l’approvazione del nuovo Regolamento che istituisce gli Uffici di Stato Civile separati per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, che consente di effettuare dette cerimonie in location esterne al palazzo comunale che aderiranno a una apposita manifestazione di interesse già pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Luana Ludovici, Assessore del Comune di Ardea: “Soddisfazione nonostante carenza di personale”

“Sono estremamente soddisfatta per il lavoro che i Servizi Demografici, nonostante la carenza di personale, hanno effettuato e stanno rendendo ogni giorno per i cittadini di Ardea – ha commentato l’Assessore Luana Ludovici – Ringrazio il Sindaco Maurizio Cremonini per la sua attenzione, in qualità di ufficiale di governo, rivolta a questi servizi, ma anche il Dirigente, la Responsabile del Servizio e tutti i dipendenti che stanno gestendo con professionalità tutte le pratiche da evadere in ufficio”.