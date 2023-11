Ardea, sequestrata e picchiata in casa dall’ex compagno: grave 40enne

Ardea, sequestra e picchia in casa l’ex compagna, 40enne grave in Ospedale. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri. La vicenda.

Maltrattamenti e violenze domestiche, una brutta – l’ennesima – storia che arriva stavolta dal litorale romano. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Ardea per aver sequestrato e malmenato l’ex compagna. La donna, soccorsa dal 118 dopo essere riuscita a fuggire alla furia dell’uomo, è stata portata in Ospedale in gravi condizioni. Ecco cosa è successo.

Maltrattamenti in famiglia ad Ardea

Il tutto è successo la scorsa notte quando la vittima, una donna di 40 anni, ha richiesto l’intervento di una pattuglia tramite il 112 N.U.E. riferendo di essere stata aggredita dall’ex compagno. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno allertato l’intervento del personale medico del 118, viste le gravi condizioni della vittima. La 40enne è stata quindi trasportata presso la casa di cura Sant’Anna di Pomezia, da cui è stata in seguito dimessa con un referto medico di 50 giorni di prognosi a causa delle lesioni subite.

L’arresto

Presso gli uffici della Tenenza dei Carabinieri di Ardea, ancora sotto choc, ha raccontato quanto le era accaduto. Nello specifico, secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe letteralmente sequestrato l’ex compagna e, dopo averla aggredita fisicamente, le aveva tolto anche il cellulare, le chiavi di casa e quelle della sua auto. Fortunatamente, la mattina, la 40enne è riuscita a scappare di casa e a chiamare i soccorsi. L’uomo, dopo essere stato identificato, è stato condotto presso il carcere di Velletri: si tratta di un 46enne italiano, che ora deve rispondere dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

