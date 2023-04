Ardea, sgomberi alle Salzare: le palazzine verranno abbattute

Un passo avanti “storico” per il destino delle palazzine che formano l’ormai noto comprensorio “Lido delle Salzare”, a Tor San Lorenzo. Nel corso della mattinata di oggi, 14 aprile 2023, il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha infatti firmato le ordinanze di sgombero relative alle palazzine E, F, e G, destinate all’abbattimento.

Ordinato lo sgombero del “sepentone” alle Salzare

In particolare, attraverso i provvedimenti presi, il Sindaco ha ordinato lo sgombero di tutti gli occupanti che, ad oggi, alloggiano all’interno degli appartamenti. La Polizia Locale, attraverso l’affissione degli avvisi sui singoli portoni degli immobili, provvederà alla notifica dell’atto. L’ordinanza sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla notifica, dopodiché si procederà in breve tempo alla demolizione di tutti gli stabili.

L’ultima demolizione

L’ultima demolizione nel complesso delle Salzare a Tor San Lorenzo risale a due anni fa, nel giugno del 2021. All’epoca fu abbattuta la palazzina D. All’epoca ci fu soddisfazione ma anche tanta amarezza da parte dell’allora sindaco Mario Savarese, per i soldi pubblici spesi, equivalenti alla costruzione di una scuola. “E’ incredibile che si debbano aspettare anni per ripristinare la legalità. Gli abusi edilizi sono una vera e propria piaga sociale, specie qui ad Ardea, dove questa pratica è stata perpetrata per anni e anni – aveva detto ai nostri microfoni Savarese – E ancora più incredibile è il fatto che a pagarne i costi debbano essere i cittadini onesti, quelli che comprano case a norma e che pagano le tasse.

A pagare i costi dei ripristini degli abusi dovrebbero essere coloro che li hanno commessi, ma purtroppo questo non avviene quasi mai. La legge non aiuta gli amministratori a recuperare queste spese in alcun modo, né ad eseguire le demolizioni si fa carico la magistratura o l’ente che ha decretato l’abuso. Con i soldi spesi per demolire queste quattro palazzine si poteva costruire una scuola, per non parlare dei costi delle bonifiche delle discariche di rifiuti generate dagli occupanti. Solo qui al lido le Salzare abbiamo speso quasi 800.000 Euro in un anno e guardate cosa c’è di nuovo qui davanti!”.

Lo sgombero già lo scorso anno

Le operazioni di sgombero delle palazzine E-F-G in realtà erano state già effettuate con un grande dispiegamento delle forze dell’ordine in tutti i 108 appartamenti ancora esistenti nel marzo dello scorso anno. Ma poco dopo molte – se non tutte – le abitazioni erano state rioccupate. E adesso ecco che il Comune ci riprova, stavolta con l’intenzione di abbattere gli immobili.