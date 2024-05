Ardea, sgombrato Istituto delle suore: verrà restituito alla proprietà

Immobile occupato abusivamente sul Lungomare di Ardea, per sgombrare il quale sono dovuti intervenire i Carabinieri della locale Tenenza, insieme agli agenti della Polizia locale della città.

Nella giornata di oggi, giovedì 30 maggio, gli uomini dell’Arma sono intervenuti sul Lungomare degli Ardeatini, al civico 509, nel territorio comunale di Ardea per liberare l’immobile abusivamente occupato, di proprietà dell’Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza.

Uno sgombero disposto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

I militari hanno dato seguito a quanto disposto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Roma, in un’operazione svolta unitamente alle altre forze di polizia e alla Polizia Locale di Ardea.

Scattano i sigilli

Al termine delle operazioni, i Carabinieri della Tenenza di Ardea e della Compagnia di Anzio, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, eseguiranno un sequestro preventivo dell’immobile. Sigilli necessari per il successivo affidamento dell’immobile alla proprietà che dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito, prima di destinarlo ad altro uso.