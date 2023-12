Attimi di panico oggi pomeriggio presso la parrocchia di Ardea dove un cittadino extracomunitario si è arrampicato sul campanile della Chiesa lanciando tegole verso chi si avvicinava e minacciando di buttarsi di sotto.

Ha creato non poco scompiglio il gesto di un cittadino straniero che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 dicembre 2023, è salito sul campanile della Chiesa Regina Pacis ad Ardea. L’uomo, intorno alle 13.00, ha scalato la struttura di Via Nazareno Strampelli, proprio alle spalle della scuola, raggiungendo il punto più alto.

Dopodiché ha minacciato di buttarsi di sotto impedendo a chiunque di avvicinarsi a lui lanciando pericolosamente delle tegole. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Ardea e della Compagnia di Anzio unitamente agli agenti della Polizia Locale. Presenti anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Le trattative per farlo scendere

Le forze dell’ordine hanno così dato via alle trattive per cercare di far desistere l’uomo dai suoi intenti. Alla fine, anche grazie ad un negoziatore dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori hanno convinto l’esagitato a scendere dalla Chiesa.

Ma l’intervento è stato tutt’altro che semplice. Complessivamente infatti sono servite circa due ore, un tempo che è sembrato interminabile dato che nel frattempo l’uomo ha continuato a manifestare intenti suicidi “giocando” in più al tiro al bersaglio con chi si avvicinava troppo. Ancora da chiarire i motivi del gesto. La posizione dell’uomo, in fase di identificazione, resta tutt’ora al vaglio. Qui un precedente nel 2018 a Pomezia.

“Sali sul campanile e troverai lavoro”

Aggiornamento – In merito a quanto accaduto oggi pomeriggio è stata avanzata una prima ipotesi che potrebbe dare un “perché” al comportamento di questa persona. Sembrerebbe infatti che l’uomo, disoccupato, si sia arrampicato sulla Chiesa per motivi legati proprio alla sua situazione economica. Non solo. Secondo quanto emerso dai racconti di alcuni testimoni sembrerebbe che abbia dichiarato di aver compiuto il gesto dopo “aver sentito una voce“. “Sali sul campanile e troverai lavoro”, questa la frase che avrebbe pronunciato ai soccorritori. Ad ogni modo gli accertamenti sull’accaduto proseguono.