Ardea, si rompe la caldaia, infanzia Sant’Antonio senza riscaldamenti: genitori infuriati

Disagi ad Ardea a causa della mancanza di riscaldamenti nella scuola d’infanzia Sant’Antonio dovuti ad un guasto della caldaia. Il problema, da quanto comunicato dai genitori, si protrae da diversi giorni con i genitori costretti (chi può) a tenere a casa i bambini. “Vorrei segnalare che la scuola dell’infanzia Sant’Antonio di Ardea è senza riscaldamenti da una settimana e nessuno sa dire con precisione quando verrà aggiustata la caldaia”, ci scrive a questo proposito una mamma. “Avevano detto oggi, poi domani, insomma non si capisce. La scuola non dà comunicazioni ufficiali. E intanto i bambini sono costretti a stare a casa e chi non può permetterselo lì sta mandando a scuola con il gelo. I bimbi sono costretti a stare 8 ore con i giubbini addosso. È vergognoso!“.

Risponde il Comune di Ardea

Per capire meglio la situazione ci siamo rivolti al Comune. Ebbene, l’Ente fa sapere che il problema “riguarda la difficoltà (enorme) riscontrata nel reperire i pezzi di ricambio per riparare la caldaia“. Da quanto si apprende il pezzo in sostituzione sarebbe dovuto arrivare ieri ma così non è stato. “Siamo consapevoli dei disagi vissuti dalle famiglie, stiamo cercando di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Non appena verrà consegnato quanto necessario alla riparazione l’intervento verrà eseguito immediatamente“, precisa ancora il Comune di Ardea.

Ardea, l’opposizione: «Bambini al freddo per mancanza riscaldamenti nelle scuole, amministrazione incapace nella gestione pubblica»

Il problema dei riscaldamenti

Quello della mancanza dei riscaldamenti nelle scuole ad Ardea, purtroppo, non è un problema nuovo. Poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, a questo proposito, avevamo intervistato il Sindaco di Ardea Maurizio Cremonini che ci aveva dichiarato che, in quel momento, non risultavano anomalie negli impianti. Ma l’imprevisto, evidentemente, era dietro l’angolo e il guasto ha spedito al freddo la scuola. La speranza è allora quella che la situazione possa rientrare al più presto.