Ardea, sit-in dei cittadini sotto al Comune: “Aprire subito il centro diurno per persone con disabilità”

Centro diurno per persone adulte con disabilità, sit-in stamattina sotto al Comune di Ardea. I cittadini chiedono un incontro col Sindaco Cremonini.

Sotto gli uffici di Via Salvo d’Acquisto per chiedere al Sindaco di Ardea aggiornamenti in merito all’apertura del centro diurno alla Nuova Florida. È questa l’iniziativa promossa dai cittadini, comitati e Associazioni per chiedere la partenza della struttura che, com’è noto, è ancora chiusa. Tra poco il Sindaco dovrebbe incontrare la delegazione dei presenti.

Il Sindaco di Ardea fa il punto sul centro diurno disabili

Aggiornamento – Il Sindaco Cremonini ha ricevuto una delegazione delle famiglie e la stampa presente, tra cui noi de Il Corriere della Città. Al Primo Cittadino, al netto dei ritardi burocratici che ci sono stati sin qui, sono state chieste innanzitutto certezza in merito alle tempistiche necessarie all’attivazione della struttura. Ricordiamo che i genitori sono costretti ad oggi a richiedere questi importanti servizi fuori città, dai Castelli a Pomezia, oppure a rinunciarvi del tutto. Un dramma sociale sotto tutti i punti di vista dunque.

I tempi

Ebbene, il Sindaco, che si è scusato per i ritardi maturati dovuti in parte anche all’Amministrazione, ha indicato alcune date-chiave per la risoluzione della vicenda: la prima è quella di dopodomani, giovedì 30 novembre 2023, quando dovrebbero avvenire due passaggi importanti. Il primo, la delibera di Giunta con la stipula del contratto di convenzione con il Consorzio Sociale, e il secondo, la definizione/elezione del CDA del Consorzio Stesso.

Per quanto riguarda l’iter del centro diurno manca poi ancora il parere della ASL ma, ha spiegato Cremonini che ha interpellato l’azienda sanitaria, “dovrebbe arrivare nel giro di una settimana”.

Sul fronte delle iscrizioni da parte delle famiglie un’ipotesi è che si possa partire già entro la fine dell’anno; dopodiché, salvo nuovi impedimenti od ostacoli, a domanda diretta il Sindaco di Ardea ha auspicato che le attività possano partire entro la fine di gennaio.

L’incontro è stato infine aggiornato al prossimo 7 dicembre quando dovrebbero essere stati definiti i passaggi sopracitati. A quel punto si potrebbero avere con maggiore precisione ulteriori dettagli per quanto riguarda la partenza (finalmente) della struttura di Via Terni.