Ardea, spettacolo della natura: tartaruga marina arriva in spiaggia e depone le uova (FOTO E VIDEO)

La natura dà spettacolo ad Ardea, dove nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, una tartaruga marina di grosse dimensioni si è avvicinata alla riva. E’ successo intorno alle 19:00, nei pressi dello stabilimento balneare Torre Marina.

L’avvistamento è avvenuto da parte di numerosi bagnanti, tra cui anche il giornalista Massimo Catalucci. Immediatamente è stata avvisata la Capitaneria di Porto e l’associazione Tarta Lazio, entrambe intervenute sul posto.

Area messa in sicurezza

L’area è stata presidiata e messa in sicurezza, per far sì che la tartaruga potesse trovare il punto idoneo per poter deporre le uova. Nel frattempo i bagnanti hanno scattato incuriositi foto e video dello straordinario evento.

La tartaruga, della specie caretta caretta, per nulla intimidita dalla presenza dei bagnanti, ha proseguito il suo cammino fino al punto prescelto, poi ha deposto le uova.

Il nido

Nel punto di deposizione la Capitaneria di Porto, insieme al personale di Tarta Lazio, ha attivato un sistema di controllo e monitoraggio ambientale. Questo per tenere sotto controllo sia la temperatura che il grado di umidità del nido, oltre a tutti i parametri necessari per arrivare al giorno della schiusa in condizioni ottimali.

Le uova, deposte lungo il percorso fatto dalla tartaruga, dovrebbero schiudersi tra circa quaranta giorni. Si tratta del quarto nido nel Lazio di questa stagione. Le altre tre deposizioni sono avvenute ad Anzio, Fondi e Ventotene.

https://youtu.be/ohBVqWPUECQ