Ardea, successo per il Judo Boys Tour: 150 ragazzi da tutta Italia e un’ospite d’eccezione

Grande sport ad Ardea, successo per l’evento dedicato ai giovanissimi “Judo Boys Tour” in programma dal 2 al 4 maggio. Spettacolo, emozioni e divertimento con atleti provenienti da tutta Italia. Ospite d’eccezione la campionessa Maria Centracchio.

Ardea non è solo degrado, abusivismo e fatti – spiacevoli – di cronaca. Chi vive questo territorio lo sa bene, ma non è facile fare i conti con una realtà che, comunque, ci mette costantemente di fronte al lato peggiore del territorio. Sotto la Rocca però c’è anche altro fortunatamente: e l’evento terminato in questi giorni, dedicato al Judo e ai più piccoli, ne è la dimostrazione.

Judo ad Ardea: sport, bambini e tanto divertimento

Sul territorio c’è infatti chi continua a portare avanti battaglie per promuovere sani valori e principi, e quale modo migliore di farlo se non attraverso lo sport? Ad Ardea, in questo senso, opera l’Associazione Sport Dream and Power judo che ha intrapreso negli ultimi tempi una convenzione con le Fiamme Oro judo Roma, portando avanti numerosi progetti in materia di sport e legalità nelle scuole.

L’ultimo evento organizzato, andato in scena nei giorni scorsi, ne è la dimostrazione. “Ancora una volta abbiamo avuto la conferma che le nostre iniziative funzionano – ci dicono gli organizzatori – oltre 150 ragazzi si sono alternati sul tatami, facendo judo, giocando e azzerando tutti quei pregiudizi che si creano fuori dallo sport. Sul tatami siamo tutti judoka, non esiste altro”. Da segnalare la presenza anche di un’ospite davvero d’eccezione: “Abbiamo avuto l’onore di avere con noi sul tatami una campionessa, del calibro di Maria Centracchio bronzo alle Olimpiadi di Tokio. Crediamo allora che eventi del genere dovrebbero essere di esempio per molte realtà”.

Le società partecipanti al judo boys tour dal 2 al 4 maggio svoltosi ad Ardea