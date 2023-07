Ardea, tutti in piazza per la festa del santo patrono

Ieri 29 giugno 2023 i cittadini di Ardea si sono riappropriati delle proprie tradizioni religiose e popolari. La cerimonia in Onore dei Santi Pietro e Paolo, dopo circa sei anni, è finalmente ripresa. La tradizionale processione della statua del Santo Patrono ha infatti ricominciato a sfilare per le strade di Ardea. Alla funzione religiosa nell’antica chiesa benedettina intitolata proprio a San Pietro, celebrata dal Reverendo Don Aldo, parroco della chiesa a San Pietro, hanno partecipato le massime autorità civile e religiose della cittadina rutula. Oltre al sindaco Maurizio Cremonini, erano presenti il vice sindaco Lucia Anna Estero, l’assessore ai servizi sociali Geom. Simone Centore, il Sottotenente comandante la locale tenenza dei Carabinieri S.T. Giovanni Contieri con al seguito due Marescialli, il Comandante della Polizia Municipale Ten. Col. Antonello Macchi con il suo vice Cap. Marzia Sgrò e diversi agenti che hanno brillantemente coordinato il servizio d’ordine pubblico, oltre a tanti consiglieri. La statua del Santo, portata a spalla da quattro cittadini per le vie del centro storico, ha seguito la banda musicale città di Ardea diretta dal M° Raffaele Gaizo che ha aperto il corteo.