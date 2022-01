Ardea, Via di Valle Caia, l’annuncio dell’ex Provincia: «Domani partono i lavori»

Sembra quasi incredibile ma Via di Valle Caia potrebbe presto tornare ad essere quantomeno una strada “normale”. Crocevia importante tanto per il Comune di Ardea quanto per quello di Pomezia l’arteria è sprofondata nei mesi scorsi in uno stato di degrado assoluto, con voragini di enormi dimensioni a renderne proibitivo anche il semplice transito.

L’ultima “beffa” si era avuta con l’apposizione di un cartello “strada chiusa – eccetto residenti” nei pressi dell’intersezione con la Laurentina, una segnalazione quotidianamente ignorata da tutti anche perché affidata ad una semplice transenna. Ma ecco dunque l’annuncio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il cartello di strada chiusa in Via di Valle Caia

Via di Valle Caia: domani via ai lavori, c’è l’annuncio

“Partiranno domani i primi lavori urgenti di messa in sicurezza sulla strada provinciale Cancelliera – Valle Caia, per il ripristino della pavimentazione stradale“, esordisce la nota inviata poco fa agli organi di stampa. «Un intervento atteso da molti cittadini e soprattutto pendolari che utilizzano questa importante arteria stradale che consentirà anche il potenziamento del trasporto commerciale verso Pomezia, nodo produttivo del territorio metropolitano. Per questo domani mattina saranno consegnati i lavori alla ditta che inizierà un lavoro di ripristino e messa in sicurezza di questa strada che attendeva da troppo tempo un intervento risolutivo». A darne notizia Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma