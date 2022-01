Bar Angolo D’Oro prima rivendita autorizzata Vivaticket ad Ardea: biglietti Serie A, B e concerti

Importante novità per Ardea per ciò che riguarda la vendita di biglietti per le partite di Serie A, Serie B ma anche per i concerti. Il Bar “Angolo d’oro”, situato in Via Laurentina 27 in zona Rio Verde, è la prima prima rivendita autorizzata di Vivaticket della città. Il circuito gestisce grandi eventi di calcio e della musica tra cui, solo per fare qualche esempio, i tour di Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Gianna Nannini e Fiorella Mannoia.

I servizi del Bar “Angolo D’Oro”

Ma non finisce però qui. Il Bar Angolo d’Oro ad Ardea, oltre che ad offrire chiaramente anche tutti i prodotti specifici dell’attività (caffetteria, cornetteria, snack e così via), comunica infatti ai propri clienti ulteriori novità: «Abbiamo aderito a tutte le piattaforme di pagamento quali Mooney, Lottomatica, CCP, Enel, ecc. con possibilità di pagare bollettini bianchi e premarcati – fa sapere Simone il titolare – inoltre, come sempre, c’è la possibilità di giocare al Superenalotto e acquistare tagliandi del “gratta e vinci”». Per informazioni è possibile chiamare i numeri 389/2336348 e 06/86937946 (Bar).