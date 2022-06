Comunali Ardea 2022: il voto in diretta dei candidati a Sindaco (FOTO E VIDEO)

Seggi aperti ad Ardea dalle ore 7.00 di oggi, domenica 12 giugno. Si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale dopo i cinque anni di mandato portati a termine dalla Giunta di Mario Savarese. Le urne rimarranno aperte fino a stasera alle ore 23.00.

Il voto in diretta dei Candidati a Sindaco ad Ardea

Tra poco voteranno anche i candidati alla carica di Primo Cittadino. Noi seguiremo in diretta Facebook il momento del voto di Lucio Zito, Fabrizio Cremonini e Luca Vita. Giampiero Castriciano, l’altro candidato a Sindaco in queste amministrative, non voterà in quanto residente nel Comune di Pomezia.

Lucio Zito

Il candidato di centrosinistra sostenuto da M5S, Lista Azzurri, PD e Democrazia Cristiana vota alla scuola media Virgilio di Ardea.

Fabrizio Cremonini

Anche per l’esponente di centrodestra, appoggiato da FDI, Lega, Cambiamo e Lista Sgarbi, il seggio scelto è quello della scuola di Via Laurentina.

Luca Vita

Il candidato civico Luca Vita ha scelto invece la scuola alla Nuova Florida per il suo voto. Il seggio, in questo caso, è il numero 19.

Giampiero Castriciano

Come detto Castriciano, in quanto residente a Pomezia, non voterà. Lo abbiamo comunque raggiunto per un commento sulla giornata.

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina