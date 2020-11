Coronavirus Ardea, oltre 200 gli attualmente positivi: il Sindaco punta ad aprire un drive-in per i tamponi in città

Aggiornamento settimanale con i casi di Coronavirus ad Ardea. L’ultimo dato disponibile indica in 214 i soggetti attualmente positivi al Covid-19. Invariati, rispetto alla settimana precedente, i decessi che sono 7 da inizio pandemia sotto la Rocca. Nove invece i ricoverati in ospedale (+1), 205 le persone poste in isolamento domiciliare (+36).

Coronavirus Ardea: casi “esplosi” in un mese, si punta ad avere una postazione Drive-in in città

Nella giornata di ieri il Sindaco Mario Savarese ha fatto il punto sulla seconda ondata del virus in città. «Nell’ultimo mese, ossia nel tempo in cui tipicamente una persona che ha contratto il virus è tipicamente guarito, abbiamo registrato 178 nuovi contagi che si trovano attualmente in isolamento domiciliare, 7 persone sono invece state ricoverate in strutture ospedaliere, nessun nuovo decesso», ha dichiarato il primo cittadino.

«La situazione è tragica, ci vede tuttavia ancora tra quei comuni con bassa percentuale di malati in rapporto alla popolazione residente e nel confronto con tutti i comuni limitrofi e del litorale. Il numero elevato dei contagi è dovuto al considerevole aumento del numero di tamponi che si stanno effettuando e che mettono alla luce anche i casi asintomatici o di quei casi meno gravi in cui il malato neppure si accorgeva di aver contratto il virus».

«Il Lazio resta zona gialla e questo c’incoraggia, ma non dobbiamo mollare un istante. Una raccomandazione su tutte: se sospettate di aver contratto la malattia non aspettate un solo istante, fatevi autorizzare dal medico di base e recatevi subito a fare un tampone anche rapido. Sono numerosi i drive-in nel territorio e a giorni speriamo di poterne aprire anche uno ad Ardea. Un contagio scoperto prematuramente può salvare la nostra vita e quella degli altri. Buona vita a tutti», conclude il Sindaco.