Coronavirus, oggi nel Lazio 3.665 nuovi casi e 9 morti. D’Amato: ‘Vaccinarsi e rispettare le regole’

‘Oggi nel Lazio su un totale di 33.426 tamponi, si registrano 3.665 nuovi casi positivi, sono 9 i decessi, 963 i rocoverati, 134 le terapie intensive e 874 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e al 10%. I casi a Roma città sono a quota 2.012. Rivolgo due inviti a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole. Il 37% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1.8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l’obiettibo delle 2 mln di dosi booster. Partiranno dalla mezzonotte di domani, lunedì 27 dicembre le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragiili secondo le tabelle individuate dal ministero della salute). È importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1mln di slot disponibili.’ Così si esprime in una nota l’essessore D’Amato.

Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle ASl