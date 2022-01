Covid, a Pomezia i casi sono oltre 1.800: Ardea supera quota 1.200, il “boom” in sette giorni

Esplosione di casi Covid anche a Pomezia e Ardea. Nell’ultima settimana, rispecchiando il trend nazionale, anche sul territorio stiamo assistendo ad una crescita esponenziale dei contagi schizzati a quote record mai toccate dallo scoppio della pandemia.

Nonostante questo quadro che comunque non può che destare preoccupazione, i posti letto Covid occupati da pazienti dell’intera ASL Roma 6 (21 Comuni in tutto) sono appena 69. Segno che la barriera dei vaccini (oltre 800.000 quelle effettuate nel distretto) sta tenendo.

Covid Pomezia: i dati ad oggi 10 gennaio 2022

Ad ogni modo ecco il punto della situazione. A Pomezia, come si evince dalla grafica sopra riportata, sono ad oggi 10 gennaio 2022, 1.862, quasi 1.000 in più rispetto a quelli registrati appena una settimana fa. Un incremento, precisano dalla ASL, dovuto anche all’inserimento “dei dati pervenuti dalle farmacie territoriali”, prese letteralmente d’assalto in questi giorni.

In tutto nel sesto distretto gli attuali positivi sono 19.154 con 10.102 casi registrati nell’ultima settimana. Sette purtroppo i decessi, 1.195 guarigioni. Nel periodo considerato, (3-9 gennaio), sono stati 48.057 i tamponi processati.

Ardea: i positivi sono oltre 1.200, Anzio supera quota 2.000

Leggermente inferiori i dati sotto la Rocca. In questo caso gli attualmente positivi sono passati da 684 dell’ultima rilevazione (27 dicembre – 2 gennaio) a 1.289 anche qui dunque con un netto balzo in avanti. Rimanendo nel territorio della Asl Roma 6 Anzio è il Comune con il maggior numero di attualmente positivi, ben 2.212.