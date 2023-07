Ardea: chiude la storica edicola di Franca e Sabrina a Largo Genova

Un’altra edicola che chiude i battenti, un altro pezzetto di storia del territorio che se ne va. Stavolta succede ad Ardea, alla Nuova Florida, dove i clienti a breve troveranno soltanto una serranda abbassata nel chiosco che, da anni, è stato un punto di riferimento per residenti e turisti. L’annuncio su Facebook – per salutare tutti – è comparso nelle ore scorse: poche righe e una frase – “chiude definitivamente” – che non può lasciare indifferenti.

Addio alla storica edicola alla Nuova Florida

“Purtroppo a nostro malincuore, oggi, domenica 2 Luglio 2023, la storica edicola di Franca e Sabrina sita a Largo Genova Nuova Florida, chiude definitivamente”, si legge nel post scritto da Gianluca Della Volpe, uno degli edicolanti che insieme alla famiglia si alternava dietro al bancone. “Ringraziamo tutte le persone che in questi anni hanno fatto parte della nostra vita, comprando un quotidiano, una rivista o un semplice giochino e anche coloro che ci venivano a trovare anche solo per una chiacchierata. L’edicola rimarrà aperta ancora qualche giorno per dar modo ai nostri clienti di ritirare le cose messa da parte per loro. Grazie ancora a tutti per tutto“.

Gli eventi dedicati alle figurine Panini

Anche Il Corriere della Città era legato a questa storica attività del territorio. Oltre che ad essere uno dei punti di distribuzione dell’edizione cartacea sotto la Rocca, in passato la nostra Redazione ha seguito l’evento che ogni anno richiamava nella piazzetta antistante decine e decine di appassionati delle mitiche figurine dei calciatori per il “Panini Tour”; un evento genuino, con animazione e tante attività per i più piccoli per qualche ora di spensieratezza in una delle zone più popolose della città. Un motivo in più per ringraziare anche da parte nostra la famiglia che c’era dietro a quella che solo in apparenza potrebbe sembrare una “semplice” edicola…

Roma, chiude la storica edicola del quartiere: “Grazie a tutti”, ma monta la rabbia tra i cittadini (ilcorrieredellacitta.com)