Ardea, si azzuffano al parco: straniero accoltellato all’addome

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi ad Ardea, nel quartiere della Nuova California. Due stranieri, palesemente su di giri, hanno iniziato a discutere all’interno del parco dedicato a Falcone e Borsellino.

Ad un tratto i toni si sono alzati e uno dei due ha sferrato una coltellata all’addome all’altro, per poi fuggire. L’uomo ferito si è accasciato e i passanti presenti, sconvolti, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio, i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’eliambulanza.

Ferito e completamente ubriaco

L’uomo, un cittadino marocchino palesemente ubriaco, all’arrivo del personale sanitario e dei militari era palesemente ubriaco e perdeva sangue dalla pancia. Interrogato dai carabinieri, non ha voluto rivelare chi lo avesse accoltellato e non ha voluto presentare querela. Fortunatamente la ferita, contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, si è poi rivelata abbastanza superficiale. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia.

Cittadini esasperati

I residenti sono esasperati. “Quell’uomo si aggirava da stanotte alle 4 ed era già ubriaco”, specifica un commerciante. “Qui ogni giorno succede qualcosa. Gente che si ubriaca, litiga, spaccia, si droga. Hanno dato un nome importante a questo parco, il nome di due persone che hanno donato la vita per la giustizia. E ogni giorno viene infangato”, commentano amareggiati i cittadini. “Falcone e Borsellino si staranno rivoltando nella tomba”, aggiunge un altro residente. “Dedicare quella piazza a due colossi della giustizia e tenerla così è una vergogna. Ardea è in mano a sciacalli e delinquenti di ogni genere”, rincara un altro ancora.