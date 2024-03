Ardea: vigilanza privata per difendersi da furti e degrado, il progetto

Provocazione o soluzione concreta per risolvere il problema sicurezza ad Ardea? L’iniziativa lanciata dai cittadini, sul litorale romano, è senza dubbio destinata a far discutere. Il tema in questo quadrante, come dimostrato anche da recenti inchieste giornalistiche, è davvero ‘caldo’: ma se le Istituzioni non riescono ad arrivare, residenti e commercianti sono pronti a fare da soli. L’iniziativa.

Sicurezza urbana, i residenti di Nuova California, quartiere residenziale di Tor San Lorenzo (Ardea) fanno sul serio. Stop a degrado, furti e criminalità: se negli anni sono state diverse le iniziative lanciate sul territorio – manifestazioni, sit-in, lettere, appelli, servizi giornalistici, tutte purtroppo senza troppo esito – adesso i cittadini sono pronti a fare un passo deciso in avanti. O almeno questa è sulla carta l’intenzione del Comitato di Quartiere che ha raccolto la proposta di alcuni commercianti locali, esasperati dai continui furti subiti: del resto se nemmeno gli appelli dei Sindaci bastano, ci provò Savarese, lo fa oggi Cremonini, la popolazione cerca di fare da sé.

Sicurezza privata a Nuova California: di cosa si tratta

Scendiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa riguarda il progetto e soprattutto come verrebbe organizzata la vigilanza privata in questo quadrante. In sintesi il direttivo dei cittadini punta ad affidare ad una società di Vigilanza, di fatto, la sicurezza del quartiere “con otto vetture – si legge in una lettera diffusa dal CdQ – in strada dalle 22 alle 6 di ogni giorno”. “Sei di queste presidieranno gli accessi, due invece gireranno per il quartiere nelle ore notturne”. Agenti armati s’intende, che andrebbero così a monitorare la zona fungendo da deterrente contro i malintenzionati.

Questo infatti è l’obiettivo dell’iniziativa, come spiega Piero D’Angeli, Presidente del Comitato di Quartiere di Nuova California: “In considerazione del profondo stato di degrado e abbandono del nostro quartiere, visto l’esiguo numero di forze dell’ordine presenti nel territorio che nonostante l’impegno profuso non riescono a coprire un territorio così vasto e così difficile, vista la mancanza di un commissariato di polizia, come comitato di quartiere abbiamo deciso di aderire al progetto “pilota” di sicurezza privata nel quartiere di Nuova California”. Un modo, concreto, per dire basta “ai continui e ripetuti furti nelle abitazioni e di molti autoveicoli” eventualmente da estendere in futuro anche agli altri territori del Comune.

Incontri informativi nel quartiere con i cittadini

Per saperne di più, da quanto si apprende, il CdQ sta organizzando per il mese di marzo alcuni gazebo informativi per far conoscere meglio l’iniziativa e raccogliere eventuali pre-adesioni tra i residenti considerando che comunque l’iniziativa, affidandosi chiaramente ad una società esterna di vigilanza privata, avrebbe comunque un costo economico da sostenere (una al momento, informa il CdQ, la proposta ricevuta, ndr) da dividere tra le famiglie aderenti. Intanto però il sasso intanto è stato lanciato: secondo voi è questa la soluzione giusta per ripristinare decoro e sicurezza nel quartiere?