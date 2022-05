Elezioni Ardea 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

Elezioni Ardea 2022, è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra poco meno di un mese infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Mario Savarese che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017.

Quando si vota ad Ardea per le Amministrative di giugno

Le Elezioni Amministrative sono in programma ad Ardea per domenica 12 giugno

2022. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno 2022. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo Sindaco. Per i centri con più di 15.000 abitanti, come Ardea per l’appunto, è previsto un ballottaggio dopo due settimane se nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere la maggioranza. Ventiquattro invece i capoluoghi di provincia interessati dalla tornata amministrativa, tra questi anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo.

Il voto a domicilio

Prevista, come di consueto, la possibilità di votare dalla propria abitazione in presenza di alcune particolari condizioni. Il Comune di Ardea, pertanto, ha reso note le modalità con le quali sarà possibile esprimere la propria preferenza per le comunali con una sezione dedicata sul proprio sito.

Chi sono i candidati Sindaco alle comunali di Ardea 2022

Sono diversi gli esponenti e i partiti politici che hanno annunciato la propria candidatura nei giorni scorsi ricordando che proprio oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. Ad ogni modo ecco chi sono gli aspiranti Sindaci e le relative liste di consiglieri.

1) Lucio Zito (M5S, PD, Ardea Futura, Democrazia Cristiana)

Già Presidente del Consiglio Comunale nella legislatura Savarese Lucio Zito è sostenuto da diverse liste. Con lui, oltre al Movimento 5 Stelle, ci sono Ardea Futura, Democrazia Cristiana e soprattutto Partito Democratico.

Lista consiglieri Movimento 5 Stelle

Lista consiglieri Partito Democratico

Lista consiglieri Ardea Futura

Lista consiglieri Democrazia Cristiana

2) Fabrizio (Maurizio) Cremonini (FDI, Lega, Cambiamo!, Lista Sgarbi)

Ex Vicesindaco di Ardea, dal 2014 al 2016, ricopre attualmente il ruolo di Presidente della Coldiretti nei Comuni di Ardea e Pomezia. E’ militante di Fratelli d’Italia di cui è anche coordinatore. Per lui ci sono le liste di Fratelli d’Italia per l’appunto, Lega, Cambiamo! e la lista Sgarbi.

Lista consiglieri Fratelli D’Italia

Lista consiglieri Lega

Lista consiglieri Cambiamo!

Lista consiglieri lista Sgarbi

3) Giampiero Castriciano (Amici per l’Italia)

Professore e politico Castriciano si candida per il momento portato avanti dal Medico di Ardea Mariano Amici, Presidente del Movimento.

Lista consiglieri Amici per l’Italia

Michelangelo Pastore Massimiliano Galletta Alessia Campanella detta Alessia Rossini Nataliya Marinova Todorova Stefania Tavolieri Valentina Orazi Giuseppa Galati Antonino Garacci Lucia Lancia Mauro Mancini Giulia Caddeo Fabrizio Pucello Alessandro Soldati Daniela Attenni Francesco Corigliano Manuel Mazzucco Daniela Cicconi Daniela Lugini Alessandro Torrelli Fabrizio Galuppi Flora Cacciotti Dumitru Lenciu Salvatore Pistacchio Anna Mainenti

4) Luca Vita (Ardea Domani, Liberiamo Ardea, Lista Civica per Ardea)

Luca Vita ha 38 anni, vive ad Ardea da quando è nato e si occupa di comunicazione politica. Ha una laurea in scienze politiche e un master al Sole 24 Ore in comunicazione di impresa e pubbliche relazioni. E’ presidente di una cooperativa sociale agricola.

Lista consiglieri Ardea Domani

Lista consiglieri Liberiamo Ardea

Lista consiglieri Lista Civica per Ardea

