Elezioni Ardea, ecco quali sono state le liste e i candidati consiglieri più votati

Non è bastato il primo turno ad Ardea per decretare il nuovo Sindaco e tutto è stato pertanto rinviato al ballottaggio del prossimo 26 giugno. La sfida, come del resto ampiamente pronosticabile alla vigilia, sarà tra Lucio Zito, centrosinistra, e Fabrizio Cremonini, centrodestra. Ma com’è andata sul fronte delle liste e dei candidati alla carica di consigliere comunale? Ecco tutti i dati ufficiali al termine di uno scrutinio-fiume conclusosi soltanto ieri.

Le liste più votate al primo turno delle comunali ad Ardea

In queste Amministrative c’era curiosità anche per capire il riscontro tra gli elettori (pochissimi però quelli che sono andati a votare, appena il 40%) ad esempio del Movimento 5 Stelle, proveniente dai 5 anni della Giunta Savarese, o del PD, assente nel 2017, e, diciamo, subentrato alla fine dell’ultima legislatura ed ora candidato proprio insieme ai pentastellati.

Nel centrodestra invece erano chiamati alla sfida elettorale loghi come Fratelli D’Italia (presente cinque anni fa ma insieme ad Alleanza Nazionale) e la Lega. Ad ogni modo al primo posto come lista più votata troviamo Fratelli D’Italia con il 28.80%. Seguono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle appaiati al 13%. Quarta la Democrazia Cristiana mentre al quinto posto troviamo Ardea Domani.

I risultati della coalizione per Fabrizio Cremonini

Partiamo da Fabrizio Cremonini che, di fatto, ha vinto il primo turno delle Amministrative. Per lui 6.303 voti pari al 41.73% delle preferenze. Questi invece i risultati delle liste a lui collegate:

Fratelli D’Italia 28.8% – 4.225 voti

Lega: 8.26% – 1.211 voti

Cambiamo: 4.634% – 681 voti

Lista Sgarbi: 0.61% – 90 voti

Balzo in avanti per Fratelli D’Italia rispetto a cinque anni fa

La lista più votata a queste amministrative è quella di Fratelli D’Italia che nel 2017, insieme ad Alleanza Nazionale e proponendo peraltro un proprio candidato a Sindaco, si era fermata a poco più di 1.200 preferenze.

I risultati della coalizione per Lucio Zito

Il candidato di centrosinistra si è fermato invece poco più indietro del suo competitor di centrodestra. Zito ha ottenuto 5.982 voti pari al 39.61% delle preferenze. Ecco invece com’è andata per le liste a lui collegate.

Partito Democratico: 13.61% – 1.996 voti

Movimento 5 Stelle: 13.4% – 1.965 voti

Democrazia Cristiana: 9.58% – 1.406 voti

Lista Azzurri: 3.89% – 571 voti

Crollo del M5S rispetto al 2017

Il dato più evidente è il crollo del Movimento 5 Stelle che nel 2017 – correndo da solo – aveva raccolto al primo turno 5.817 voti. Quasi 4.000 preferenze dunque in meno come lista rispetto al 2022.

Luca Vita

Terzo è arrivato Luca Vita, già presente alle passate amministrative del 2017. Per lui 2.080 voti e una percentuale del 13.77%. Questo invece il dettaglio delle liste a lui collegate:

Ardea Domani: 8.59% – 1.260 voti

Lista Civica per Ardea: 2.26% – 332 voti

Liberiamo Ardea: 1.4% – 205 voti

Voti triplicati per Luca Vita rispetto al 2017

Tra le liste in crescita c’è senza dubbio quella di Ardea Domani che rispetto al 2017 ha raddoppiato i propri voti. Va ancora meglio per il candidato Sindaco che cinque anni fa, correndo però da solo, si era fermato a 645 voti: netta dunque la crescita del consenso per il giovane candidato.

Giampiero Castriciano

Ultimo si è posizionato l’esponente di Amici per l’Italia Giampiero Castriciano. Per lui il 4.89% delle preferenze pari a 739 voti. La lista, l’unica, invece si è fermata poco più sotto a 727 voti pari al 4.96% delle preferenze.

Chi sono i candidati consiglieri più votati

Passiamo ora alle preferenze. Quali sono stati infatti i candidati alla carica di consigliere più votati? Precisiamo che, mentre scriviamo, per quanto riguarda le preferenze espresse ai candidati consiglieri ancora non sono state scrutinate tutte le sezioni. Questi i consiglieri con più di 300 preferenze ricevute:

Sezioni scrutinate Candidati 27 su 30 (Fonte: Comune di Ardea)

Mauro Iacoangeli (FDI) 814 voti

Raffaella Neocliti (FDI) 798 voti

Edelvais Ludovici (FDI) 688 voti

Alberto Montesi (FDI) 668

Simone Erriu (DC) 537

Calliope Ludovici (DC) 531

Sandro Caratelli (M5S) 423

Antonia Cofano (FDI) 419

Davide Sarrecchia (FDI) 408

Luca Amati (DC) 405

Alessandro Mari (PD) 405

Maurice Montesi (FDI) 398

Franco Marcucci (LEGA) 390

Annie De Gasperi (DC) 384

Cassandra Volante (M5S) 358

Andrea D’Amario (M5S) 348

Debora Duranti (M5S) 325

