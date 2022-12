Evade i domiciliari e resta coinvolto in un incidente: arrestato fuggiasco

Un’evasione che è costata cara ad un uomo di 31 anni poi arrestato. Nonostante fosse gravato della misura restrittiva, doveva essere agi arresti domiciliari ad Ardea, l’uomo ha pensato bene di mettersi in auto sulla Pontina assieme alla propria fidanzata. Qui, il 31enne è poi rimasto vittima di un incidente. Il sinistro si è verificato all’altezza di Castel Romano ma fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi conseguenze.

Incidente Pontina, camion si ribalta: lunghe code verso Roma

Il tamponamento sulla Pontina e l’arresto

Nel momento in cui si è verificato l’incidente, l’uomo si trovava in auto sulla Pontina con la propria fidanzata. I due sono stati vittime di un tamponamento ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. A far scattare l’allarme è stata la suocera che preoccupata per le condizioni di salute del genero e della figlia ha pensato bene di allertare i carabinieri. Una volta giunti sul posto i militari hanno arrestato il 31enne che adesso dovrà rispondere del reato di evasione.