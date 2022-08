Ferragosto, pienone da Torvaianica a Tor San Lorenzo: falò in spiaggia e fuochi d’artificio (FOTO E VIDEO)

Notte di Ferragosto come da copione a Torvaianica e Tor San Lorenzo, anche in barba alle ordinanze che vietano i falò e i campeggi in spiaggia.

È stata una notte di festa, con musiche e balli, dopo due anni di chiusure dovute alla pandemia. Pienone a Torvaianica, con ristoranti, pizzerie e pub sold out e migliaia di persone sul lungomare e in spiaggia. I fuochi d’artificio hanno segnato la mezzanotte, mentre tanti giovani, ma anche famiglie, erano ancora radunati attorno ai falò.

Diverse le tende da campeggio, sia in pieno centro che in periferia. Almeno in centro i resti dei falò sono stari ripuliti da chi li aveva accesi, in segno di civiltà.

Tor San Lorenzo diventa Copacabana

È festa caraibica a Tor San Lorenzo, dove si è danzato fino a notte fonda, con spettacolo pirotecnico finale. Musiche brasiliane trasformano la spiaggia in una piccola Copacabana. Anche qui tanti falò, famiglie e ragazzi che si sono ritrovati e divertiti fino a notte fonda.