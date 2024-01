Follia ad Ardea: minacce e insulti in piena notte contro il vicino, l’amico prende a coltellate la porta

Follia in piena notte ad Ardea, nella zona di Tor San Lorenzo. Un uomo, insieme ad un amico, ha provato ad entrare dentro casa del vicino: urla, minacce e insulti, unitamente a delle coltellate sferrate contro il portone d’ingresso.

Non è chiaro ancora il motivo scatenante in merito a quanto accaduto la scorsa notte ad Ardea, nel quadrante di Tor San Lorenzo. Qui, due uomini, si sono recati dal vicino probabilmente con l’intento di costringerlo ad uscire e, non riuscendoci, provando loro stessi ad entrargli in casa. Con la forza.

Per questo il padrone dell’abitazione, un 39enne straniero, ha lanciato l’allarme: contro la sua porta – in mezzo agli insulti e alle minacce che gli venivano rivolti contro – continuavano nel frattempo, una dopo l’altra, ad abbattersi delle coltellate. Nel tentativo di buttarla giù.

“Assalto” alla casa del vicino in Viale San Lorenzo

Il tutto come detto è successo la scorsa notte quando un 39enne romeno (questa la sua età) ha chiamato il 112 richiedendo con urgenza l’intervento di una pattuglia presso il suo domicilio in viale San Lorenzo, poiché il suo vicino, apparentemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stava minacciando e insultando sull’uscio di casa.

L’uomo, inoltre, con la complicità di un amico, un italiano 54enne, stava tentando come detto di entrare nella sua abitazione colpendo la porta d’ingresso con violente coltellate, almeno 15 colpi che trapassavano il legno. L’immediato intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio e ha permesso di identificare le parti e di rinvenire il coltello, con una lama di oltre 20 cm, nella casa del vicino.

Arrestato 38enne italiano, denunciato l’amico

Raccolte le dichiarazioni dei testimoni presenti, i Carabinieri hanno fermato l’indagato, di 38 anni, italiano, e lo hanno portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e denunciato in stato di libertà il suo amico 54enne. Per il 38enne l’accusa è quella di atti persecutori.