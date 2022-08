Grande musica ad Ardea: i New Trolls in concerto in riva al mare

La Grande Musica arriva a Marina di Ardea. Domenica 28 agosto, presso lo stabilimento La Cannuccia, i New Trolls si esibiranno in concerto.

La Storia della Musica Italiana: da 55 anni i New Trolls rappresentano uno dei vertici della musica italiana d’autore, sapendo attraversare e assorbire tutti i linguaggi della musica, dal beat degli inizi al progressive degli anni ’70, fino al pop raffinato degli anni a seguire.

Oggi la formazione capitanata da Nico Di Palo e Gianni Belleno ripercorre tutti i momenti della loro strepitosa carriera con un concerto emozionante e imperdibile per tutti quelli che li hanno amati e che li amano ancora.

Domenica 28 agosto Live concert on the beach – inizio concerto ore 21:45. Prenotazione Ingressi Tel. 3334015413