Grave incidente ad Ardea, si ribalta con l’auto: interviene l’elisoccorso (FOTO)

Grave incidente ad Ardea nella tarda mattinata di oggi tra Via Gorizia e Via di Pratica di Mare. E’ successo poco prima di mezzogiorno: un’auto, sembrerebbe nell’impatto con alcune vetture parcheggiate, è finita ribaltata sulla carreggiata. Per estrarre la persona ferita, un uomo le cui generalità non sono note al momento, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: dopodiché il conducente è stato trasferito in eliambulanza in Ospedale con l’elicottero atterrato nel frattempo nel terreno che costeggia Via Pratica di Mare e Viale Forlì (di fronte a Largo Genova). Le sue condizioni di salute non sono note.