Incidente sulla Pontina, traffico e rallentamenti: 5 chilometri di code verso Roma

Inizia oggi una nuova settimana e ricominciano anche i disagi sulla SS 148 Pontina. Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente in direzione Roma che sta causando pesanti rallentamenti tra Ardea e Aprilia. Lo scontro, di cui ancora non si conosce l’esatta dinamica, è avvenuto all’altezza di Ardea a pochi metri dallo svincolo per via Laurentina. Al momento si registrano circa 5 chilometri di code in direzione della Capitale. Seguiranno aggiornamenti.