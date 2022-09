Ironman 70.3, è di Anzio la campionessa italiana: prossima tappa i mondiali in Finlandia

Anzio al centro dello sport. E’ infatti della città neroniana la medaglia d’oro Ironman 70.3, nella tappa italiana che si è svolta a Cervia il 18 settembre. La gara, che si sviluppa su 3 prove, nuoto 1900mt, bici 90 Km, corsa 21km, vede al via i migliori atleti italiani e internazionali della categoria age group. In tutto sono stati circa 3000 gli atleti che si sono sfidati sulle strade di Cervia che, nonostante il giorno precedente sia stata flagellata da una tempesta violentissima, si fa trovare pronta ed impeccabile grazie agli sforzi degli organizzatori.

Al via c’è l’atleta nostrana Maria Casciotti, classe 1985, sposata e mamma di 2 bambini, con una passione infinita per questo sport che pratica da tanto, non senza grandi sacrifici ma con risultati eccezionali anche quando si è dovuta confrontare con atlete più giovani e titolate Maria viene dall’ottimo 3° posto dell’IM 70.3 Sardegna dell’anno scorso e quest’anno vincitrice tra l’altro delle gare nazionali di Giulianova, Sanniti, Latina, Alba Adriatica e sul podio ai campionati italiani di duathlon nella sua categoria.

Alla partenza della frazione di nuoto si presenta supportata dalla sua famiglia e dal coach di una vita Roberto Tedde. Prima frazione in controllo ed esce dall’acqua, con la bici inizia la rimonta che la porta al cambio della corsa in 3 posizione, da lì una progressione straordinaria che in breve la porta al comando. Il resto è storia l’arrivo sul traguardo con lo straordinario tempo di 4h17’! Qualificata per i mondiali di specialità che si terranno in Finlandia ad Agosto 2023 dove state pur sicuri venderà carissima la pelle per difendere i colori dell’Italia e del nostro territorio.