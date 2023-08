La dea bendata sorride ad Ardea: vinti 50mila euro con il Lotto

Il Lazio continua ad essere protagonista grazie al Gioco del Lotto. Estrazione fortunata quella che si è tenuta lo scorso 4 agosto Ad Ardea, in provincia di Roma e che ha permesso all’altrettanto fortunato giocatore di portarsi a casa oltre 50mila euro! Una giocata che sicuramente non dimenticherà facilmente e grazie alla quale potrà realizzare qualche piccolo, grande desiderio.

La fortunata vincita al gioco del Lotto nell’estrazione dello scorso 4 agosto

Come riporta Agipronews, “galeotta” fu l’estrazione dello scorso 4 agosto, quando ad Ardea, in provincia di Roma, è stato messo a segno un colpo da 50.596 sulla ruota di Venezia. Ma non solo. Ricordiamo che l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 683 milioni di euro in questo 2023. Delle vincite senz’altro non da poco e che hanno potuto far felici tanti altri fortunati giocatori.

Come funziona il Gioco del Lotto

Ma come funziona il Gioco del Lotto che ha permesso ai fortunati giocatori di portarsi a casa un bel gruzzoletto? In merito, è importante sapere che il meccanismo di gioco del Lotto si basa sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 90. Il giocatore ha poi diverse opzioni di puntata: può puntare su un singolo numero estratto, oppure su due, tre, quattro o cinque numeri, che corrispondono ad ambo, terno, quaterna e cinquina. Ancora, il giocatore può scegliere di giocare scegliendo anche una o più ruote in contemporanea. È importante poi notare che le combinazioni devono essere estratte sulla stessa ruota. Ogni ruota è associata al nome di una città italiana, a cui si aggiunge la ruota nazionale.

L’obiettivo e la doppia modalità di gioco

L’obiettivo del gioco del Lotto è individuare l’estrazione vincente, cercando di identificare correttamente la maggior quantità di numeri tra i 90 disponibili. La vincita massima che si può ottenere è di 6.000.000€ per chi riesce a indovinare i 5 numeri esatti. Infine, ricordiamo che le regole del Lotto prevedono una doppia modalità di gioco, tramite scontrino cartaceo o attraverso la versione online.