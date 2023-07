“L’assenza di passerelle non mi fa accedere al mare”: la denuncia di una signora disabile di Ardea

Storie di barriere architettoniche all’interno del Comune di Ardea, dove la signora Mara ci segnala un disagio pervenuto durante l’Estate 2023. Dall’inizio di giugno 2023, l’Amministrazione comunale non ha posizionato le nuove passerelle sugli arenili liberi della località balneare, rendendo di fatto inaccessibile il mare alla donna che da tempo è costretta a spostarsi con una sedia a rotelle.

Perché gli viene negato l’accesso al mare ad Ardea?

La signora da nove anni ha una seconda casa all’interno del territorio comunale, precisamente presso il Consorzio Marina di Tor San Lorenzo. Quest’anno però, l’Amministrazione non ha rinnovato la concessione alla spiaggia libera sotto la finestra di casa sua, in un iter burocratico che ovviamente ha comportato dei cambiamenti all’interno di quell’arenile.

Tra i cambiamenti avvenuti, la rimozione della passerella per arrivare all’area della spiaggia e soprattutto in prossimità del mare. Come ricorda la signora Mara, “negli anni passati il gestore garantiva questo passaggio, proprio per rendere la spiaggia fruibile a tutti i cittadini e anche quelli con grave disabilità motoria come nel mio caso”.

La lettera al Comune di Ardea

Trattandosi di un arenile pubblico, la signora ha deciso di scrivere una lettera al Comune di Ardea. In tale scritto, la cittadina chiedeva la collocazione di “una nuova passerella che la collegasse al mare” e non la costringesse a passare le vacanze dentro casa. Dopotutto, oggi per lei arrivare al bagnasciuga è complesso: il marino anziano dovrebbe trascinarla per diversi metri sulla sabbia, in un percorso complesso e dove entrambi potrebbe cadere e farsi male.

La promessa del sindaco Maurizio Cremonini sul problema

Alla lettera della signora non risponderà nessuno. L’occasione di esporre la questione al sindaco Maurizio Cremonini arriva ieri sera, con il Primo Cittadino ospite a una riunione del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo. Qui la donna avrebbe fermato l’Amministratore locale, esponendogli il problema. Il sindaco Cremonini, dopo essersi scusato della mancata risposta del Comune di Ardea alla lettera, ha risposto come provvederà all’installazione di una nuova passerella pedonale per la spiaggia entro questa settimana.