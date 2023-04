Matteo Imbesi, da Ardea il titolo di campione italiano di body builder

Ha sconfitto le previsioni dei medici, raggiungendo traguardi incredibili. E adesso ha conquistato il titolo di campione italiano di Body Builder Natural per la categoria Man Physique Novice della AINBB. Matteo Imbesi, 30enne romano, residente ad Albano Laziale, lavora come istruttore in una palestra ad Ardea. E ha un solo rene, condizione per la quale i dottori gli avevano detto che non avrebbe potuto mai ambire a grandi prestazioni o a risultati fisici importanti.

E invece eccolo sul più alto gradino del podio, a Perugia, presso il centro congressi dell’Hotel Gio. Aver vinto il titolo di campione proprio per la Body Builder Natural della AINBB, la federazione che dal 1988 rappresenta un punto di riferimento per gli atleti di culturismo che si astengono dall’uso di farmaci dopanti, è una soddisfazione immensa per Matteo, che è riuscito a conquistare la vetta nella categoria Men’s Physique, quella uomini che preferiscono avere un corpo muscoloso, ma allo stesso tempo atletico e piacevole dal punto di vista estetico. Nella gara sono stati giudicati parametri come la massa, la definizione, la simmetria, l’estetica e posing.

“Un sogno realizzato”

“Monorene destro dalla nascita, secondo il giudizio di molti dottori non avrei mai potuto ambire a grandi prestazioni”, spiega Matteo. “Grazie al duro lavoro, invece, sono riuscito a raggiungere l’obiettivo che mi ero prefissato. Un sogno che portavo nel cuore e che ora ho realizzato”. “Matteo ha fatto un lavoro eccezionale – aggiunge Luigi Ferri, il suo preparatore atletico – un titolo italiano che premia la sua grande forza di volontà, nonostante alcuni problemi fisici. Matteo con questo successo ha abbattuto ogni barriera, dimostrando con i fatti che per ogni atleta gli unici limiti sono quelli che vengono stabiliti nella mente”.

Una passione, quella per il Body Builder che Matteo coltiva da quando aveva 17 anni, quando per la prima volta, con il suo papà, ha messo piede per la prima volta in palestra. “La passione mi è stata trasmessa da mio padre – aggiunge Matteo – che nel 2010 era in uno stato terminale a causa di una malattia. Grazie a lui mi sono appassionato di questo fantastico mondo. Anno dopo anno il mio corpo è cambiato, e con lui anche il mio stile di vita trasformando la passione per questo tipo di attività in un lavoro vero e proprio al punto di diventare preparatore e istruttore di sala in una struttura importante con la palestra The Gym Club di Tor San Lorenzo, sul litorale romano”.

Tante anche le ambizioni, sia sportive che professionali. “Voglio portare la mia condizione fisica ai massimi livelli sportivi – conclude il campione italiano – e aprire un giorno una mia struttura sportiva”.