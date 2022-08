New Trolls a Marina di Ardea: successo per il Concerto Grosso in riva al mare

Visibilmente soddisfatti i volti dell’organizzatore Giancarlo Troiani e del titolare de’ La Cannuccia Beach Walter Valentini al termine del concerto degli Of NEW TROLLS, capitanati dai due fondatori della storica band, Nico Di Palo e Gianni Belleno nonché dai validissimi musicisti Stefano Genti alle tastiere e voce, Nando Corradini al basso e voce, Matteo Calza alla chitarra e Mamo Belleno alla chitarra e voce (impressionante la somiglianza della voce con il padre Gianni)

I New Trolls in riva al mare

50 anni di musica portati in scena nella suggestiva location del Beach Bar sulla spiaggia attrezzata per l’occasione in perfetto stile Anni ’70, con palchetto basso e sedie sulla sabbia tra gli ombrelloni aperti.

Parterre gremito e pubblico delle grandi occasioni per applaudire gli intramontabili successi che hanno attraversato tre generazioni e forse più.

Spettatori attenti e generosi che non hanno risparmiato la voce intonando a scena aperta “Aldebaran“, “Una miniera” e non per ultima “Quella carezza della sera“. Momenti di nostalgica emozione all’ascolto dello storico “Concerto Grosso n. 1” e dell’estratto dal n. 2 la sempre sorprendente “Le Roi Soleil“.

L’organizzatore, alla fine del concerto ha voluto ringraziare pubblicamente i NEW TROLLS, il pubblico, lo staff e il Sindaco di Ardea Maurizio Cremonini e consorte in compagnia dell’Assessore Simone Centore intervenuti alla serata in veste di fans dei New Trolls.

Dice Giancarlo Troiani: “Questo evento importante è stato voluto a coronamento di una stagione di successi che, grazie a un nutrito programma di spettacoli da giugno a fine estate, hanno accontentato un pubblico di tutte le età e livelli culturali dei turisti e dei residenti ad Ardea”.

Risponde Walter Valentini: “Il successo di questa iniziativa dimostra che, in un’area quasi del tutto priva di spazi rivolti all’intrattenimento, quando si organizzano cose belle e interessanti, la gente si muove ed esce volentieri di casa”.

Appuntamento al 2023 “Stessa Spiaggia Stesso Mare” a Marina di Ardea.

(foto Pitta Zalocco)