Nuove scuole a Pomezia, Nettuno e Ardea: più innovative e sicure

In tutto il Lazio verranno realizzate 12 nuove scuole, innovative, sicure e inclusive. L’assessore alla Scuola della Regione Lazio, Di Berardino, ha dichiarato che il finanziamento complessivo per la Regione Lazio è di oltre 57 milioni di euro.

Nuove scuole: la lista dei comuni

La Regione ha ottenuto i finanziamenti per realizzare 12 scuole in tutto il Lazio. La graduatoria pubblicata interessa gli enti che hanno partecipato all’avviso pubblico prot. n. 48048 emanato il 2 Dicembre 2021 dal Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo è creare scuole più innovative, sostenibili, sicure e inclusive. I progetti di rinnovamento riguardano: Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale, Valmontone, Pomezia, Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Marino, Ardea e Nettuno. Di Berardino dichiara “Un’ottima notizia per il nostro territorio e per le studentesse e gli studenti del Lazio grazie alle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi come Regione stiamo facendo la nostra parte, anche grazie ai fondi della nuova programmazione europea, per avere una scuola nuova non solo dal punto di vista della didattica, ma anche delle architetture, degli spazi e degli arredi”.

Nuove scuole: il progetto per Ardea

Il Comune di Ardea è tra gli Enti finanziati dal Ministero dell’Istruzione per i progetti relativi alla misura del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’Ente ha elaborato il progetto su indirizzo dell’Amministrazione Comunale mentre il nuovo “Ufficio Speciale Strategico per l’attuazione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei relativi progetti nel territorio di Ardea” ha curato il progetto. Il finanziamento ammonta a circa 4 milioni di Euro.

Il nuovo edificio verrà realizzato in via Livorno e avrà dieci aule, tre laboratori, l’area mensa, una biblioteca e una palestra. Il plesso godrà di un’idonea area a parcheggi e di un’area verde. La nuova scuola – moderna, funzionale e con un alto indice di efficientamento energetico – ospiterà fino a 200 alunni. Questo sarà una rinascita per il Comune di Ardea e per i suoi cittadini.