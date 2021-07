Open Day vaccinale ad Ardea: le prossime date e gli orari, ecco il calendario completo

Non si arresta la campagna di vaccinazione nel Lazio, con un boom di prenotazioni subito dopo la conferenza del premier Mario Draghi, che ha di fatto ‘consacrato’ il Green Pass come documento per ‘partecipare’ alla vita sociale. Anche ad Ardea, sul litorale romano, continuano gli open day dopo il successo dello scorso 19 luglio con circa 70 persone che sono state vaccinate contro il virus.

Open Day ad Ardea: tutte le date e gli orari per i vaccini

Con il supporto della Asl Roma 6 e la collaborazione della Croce Rossa, ad Ardea nei prossimi giorni e ad agosto sono in programma altri open day vaccinali, in più aree del territorio. “Non ci siamo fermati, anzi alla luce di diversi rumors che prevedevano una obbligatorietà per il green pass e quindi un aumento delle richieste dei vaccini da parte dei cittadini, abbiamo subito identificato altre date e luoghi sul territorio comunale” – ha dichiarato l’assessore Alessandro Possidoni.

Ecco di seguito il calendario completo:

29 Luglio 09.00-13.00: Largo Milano (Nuova Florida, vicino “Bar Ramses”)

1 Agosto 16.00-19.00: Parco Rielasingen (Tor San Lorenzo)

10 Agosto 16.00-19.30: Via delle Pinete, 121 (Lido dei Pini, adiacente BCC)

19 Agosto 16.00-19.30: Via Ardeatina km 25,500 (Montagnano, parcheggio “Dar Pagnotta”)

27 Agosto 16.00-19.30: cortile Chiesa San Pietro Apostolo (Rocca di Ardea).

Potranno vaccinarsi con il monodose Johnson & Johnson, senza alcuna prenotazione, tutti i cittadini residenti nella Regione Lazio maggiori di 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI.