Operazione Nautilus, giochi e scommesse illegali per favorire i Casalesi, giro da 5 miliardi: scarcerato informatico di Ardea

Un giro di giochi e scommesse illegali da 5 miliardi di euro, con intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro provento di delitto in attività economiche e autoriciclaggio con l’aggravante di favorire il clan mafioso dei Casalesi: per questo lo scorso 11 gennaio i Carabinieri, neco corso dell’Operazione Nautilus, avevano arrestato 33 persone, tra cui C.F., 36enne informatico di Ardea, tre romani, di 38, 42 e 56 anni, e due uomini residenti a Ostia Lido, rispettivamente di 39 e 43 anni.

A confermare la scarcerazione l’avvocato Luca Goffredo, difensore dell’informatico, che nel commentare la notizia si è detto soddisfatto del risultato raggiunto, affermando che “Evidentemente il Riesame ha ritenuto fondate le nostre doglianze, ma considero questo solo come il primo risultato; in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha risposto a tutte le domande rappresentando con forza la propria estraneità alla vicenda. Per gli elementi che abbiamo a disposizione confido sul completo riconoscimento, già in questa fase, delle ragioni del mio assistito”.