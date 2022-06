Elezioni Ardea 2022: si va verso il ballottaggio

Come era facile prevedere non sarà sufficiente il primo turno per decretare il nuovo Sindaco di Ardea in questa tornata di Amministrative. Mentre prosegue lo spoglio dei voti al momento tutto sembra infatti indirizzato verso il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Lucio Zito e quello di centrodestra Fabrizio (Maurizio) Cremonini. Saranno loro che, con tutta probabilità, si affronteranno al secondo turno in programma per il prossimo 26 giugno.

Risultati elezioni Ardea 2022: sarà ballottaggio Cremonini Zito

Al momento sono state scrutinate 5 sezioni su 30. Zito è in testa con il 43% delle preferenze seguito da Cremonini al 38%. Più indietro gli altri due candidati Vita e Castriciano.

