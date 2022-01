Proteste dei cittadini bloccano via Ardeatina, 20 camion fermati: ”Non vogliamo rifiuti e discariche da Roma”

Proteste. La rinomata via Ardeatina che si trova tra Albano e Ardea, è stata presa di mira da una protesta in mattinata e dunque rimasta bloccata per oltre un’ora. Almeno una ventina i camion fermi che hanno bloccato la strada a partire dalle 7 di questa mattina. Il blocco e le proteste provengono dal comitato Ust, unitosi al presidio permanente contro la discarica in via Ardeatina. In una nota rilasciata durante le proteste, i manifestanti hanno affermato che sono stanchi dell’arroganza e della incapacità organizzativa di Roma Capitale, di Città Metropolitana e della Regione Lazio, così come delle incapacità di opposizione dei comuni di Albano e limitrofi. Le proteste, certo, hanno un unico forte obiettivo: opporsi ai camion di rifiuti che provengono da Roma e ora anche da altri comuni, i quali precedentemente confluivano nella discarica di Viterbo ora chiusa.

Altre proteste ieri al comune di Albano

Anche nella giornata di ieri pomeriggio, un’altra manifestazione in virtù della medesima richiesta. Era avvenuta proprio davanti al comune di Albano, e sempre da parte del comitato Ust. Erano presenti molti presidenti e socio delle principali associazioni del posto, in protesta davanti alla sede della giunta locale. In ogni caso, la firma dell’ordinanza di chiusura in autotutela degli abitanti di Albano, Ardea e dei Castelli Romani, rimane la richiesta principe. Una cosa è certa, alle proteste c’è stata una grande affluenza di persone e il blocco di oggi ha fatto molto parlare.