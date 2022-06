Risultati ballottaggio Ardea 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Zito e Cremonini? I risultati in tempo reale con proiezioni, percentuali e tutti i dati in diretta dai seggi

Risultati ballottaggio Ardea 2022, tra poco sapremo chi l’avrà spuntata tra Lucio Zito e Fabrizio Cremonini. I due candidati erano stati tra quelli più votati al primo turno dello scorso 12 giugno e ora uno di loro sarà nominato nuovo Sindaco di Ardea.

Affluenza definitiva ballottaggio 26 giugno 2022 Ardea

Intanto vediamo come è andata sul fronte dell’affluenza. Ad Ardea, per questo secondo turno delle Amministrative valide per il rinnovo del Consiglio Comunale, hanno votato .000 persone (Maschi: .000, Femmine: .000). La percentuale dei votanti è stata del -%.

Come si elegge il Sindaco

Per essere eletto Sindaco il candidato deve ricevere il maggior numero dei voti. Dopodiché sarà delineata la composizione del nuovo consiglio comunale sulla base del risultato emerso.

Quando inizia lo scrutinio dei voti

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di oggi, domenica 26 giugno 2022. A differenza di quanto accaduto nell’election day del 12 giugno scorso infatti, dove si è votato per il primo turno delle comunali nonché sui quesiti per il referendum sulla Giustizia (ai quali era stata data la precedenza), lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Com’è andata al primo turno delle comunali

Ricordiamo che si riparte dal testa a testa tra Cremonini e Zito decretato dal voto del primo turno. Fabrizio Cremonini aveva ottenuto il 41.73% delle preferenze, mentre Lucio Zito il 39.61%. L’affluenza finale era stata del 40.94%.

Clicca qui per il dettaglio del primo turno delle amministrative di Ardea

Risultati ballottaggio Ardea 2022 chi ha vinto

Queste le percentuali di voto dei singoli candidati alla carica di Sindaco ad Ardea giunti al ballottaggio. Ricordiamo che i risultati del ballottaggio di Ardea con i relativi dati saranno comunicati non appena disponibili ricordando che, come detto, lo spoglio partirà dalle 23.00 di oggi. Tra poco sapremo dunque chi è il nuovo Sindaco di Ardea tra Lucio Zito (centrosinistra) e Fabrizio Cremonini (centrodestra).

Ricarica la pagina per aggiornare.

(Sezioni scrutinate 0 su 30)

Fabrizio Cremonini: -%

Voti: –

Lucio Zito: -%