Rogo tossico ad Ardea, incendio alle Salzare: bruciano rifiuti in mezzo alle sterpaglie (FOTO)

Incendio ad Ardea, a fuoco rifiuti nei pressi del comprensorio Le Salzare. Fiamme e fumo oggi pomeriggio a ridosso di un canneto in Via delle Acque Alte: sul posto è intervenuta una squadra operativa del Nucleo della Protezione Civile Airone la quale, dopo aver provveduto a spegnere l’incendio, ha provveduto a bonificare la zona coinvolta dall’incendio. Episodi del genere purtroppo non sono nuovi nella zona considerando i tanti roghi tossici scoppiati nel corso degli ultimi anni. Oggi peraltro soltanto per caso l’episodio non ha avuto conseguenze gravi considerando che l’auto della Protezione Civile, impegnata nel quotidiano pattugliamento del territorio, si trovava di passaggio proprio in quel momento; viceversa, “sfruttando” le sterpaglie, le fiamme avrebbero potuto infatti fare danni molto più ingenti.