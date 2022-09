Scuola Ardea, per la riattivazione dello scuolabus mancano i fondi: “TPL invece a pieno regime”

Intervista al Sindaco di Ardea Maurizio Cremonini sulla ripartenza della scuola ad Ardea. Tra i temi toccati (l’articolo completo sarà pubblicato sul numero cartaceo de Il Corriere della Città in uscita la prossima settimana) anche quello dello scuolabus e del trasporto pubblico locale. Mentre a Pomezia infatti il servizio scuolabus è ripartito questa settimana per Ardea, come accaduto in passato, c’è da risolvere il nodo dei fondi.

“Per il momento non siamo ancora riusciti a reperire i fondi necessari per riavviare il servizio scuolabus“, fa sapere infatti il Primo Cittadino rutulo (pubblicato invece a questo link l’avviso per il trasporto degli alunni con disabilità, ndr).

Scuola e TPL ad Ardea le parole di Cremonini

“Il TPL, invece, è a pieno regime: stiamo sfruttando tutti i chilometri a nostra disposizione. Infine, per quanto concerne le mense, ricordo che sono stati chiesti finanziamenti per la costruzione di due nuove strutture a disposizione delle nostre scuole, che ci permetteranno di migliorare il servizio in essere”, aggiunge il Sindaco.

Il Sindaco si è soffermato anche sulla questione dei riscaldamenti negli Istituti facendo sapere che l’Ente “ha provveduto a interventi di manutenzione ordinaria, con la speranza che non si verifichino problemi nel momento dell’accensione degli impianti. In tal caso agiremo tempestivamente”.