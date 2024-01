Servizio AEC ad Ardea: sit-in dei lavoratori sotto al Comune

Scuola, ore di assistenza agli alunni disabili tagliate, sit-in sotto alla sede del Comune di Ardea nella giornata di ieri.

Non solo le famiglie, anche i lavoratori del servizio di assistenza agli alunni disabili (OEPAC, ex AEC) protestano contro l’Amministrazione ad Ardea. Ieri, giovedì 18 gennaio 2024, si è svolto un sit-in sotto la sede dell’Ente, in Via Salvo d’Acquisto.

Ad indire il presidio i Sindacati che hanno manifestato tutta la loro rimostranza per quanto sta accadendo sotto la Rocca. Un problema che, di fatto, sta colpendo tutti, dai genitori che hanno figli con disabilità – che si sono rivisti ridotta all’osso l’assistenza a scuola – agli operatori stessi del comparto.

Zuccalà, M5S: “Il sindaco Cremonini rispetti gli impegni presi”

Alla manifestazione ha preso parte anche il Movimento 5 Stelle. Presente anche l’ex Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà che oggi siede come Consigliere in Regione. “Ieri ho partecipato al sit-in delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio di assistenza agli alunni disabili (OEPAC, ex AEC) di Ardea, che si sono trovati da un giorno all’altro senza più lavoro o con riduzioni significative delle ore a causa della scelta dell’amministrazione comunale di rimodulare il servizio a fronte di un aumento della domanda e quindi della spesa a carico dell’ente”, ha dichiarato Zuccalà.

L’esponente pentastellato, attualmente anche capogruppo del M5S Lazio, ha quindi parlato di “scelta incomprensibile da ogni punto di vista”: “L’assistenza scolastica a studentesse e studenti con disabilità è un servizio essenziale per la scuola, per le famiglie e per gli studenti stessi e va garantito in maniera puntuale ed efficace”.

Saltata la riunione di mercoledì

L’altro ieri, mercoledì, lo ricordiamo, era in programma un incontro tra l’Amministrazione e le famiglie coinvolte nella vicenda che però, come vi avevamo raccontato, è saltato all’ultimo minuto. Il Comune, comunque, aveva spiegato in una nota le ragioni sia alla base dell’annullamento dell’incontro, sia sulle cause stesse che hanno portato alla problematica (trovate qui l’articolo). Di fatto, però, l’ultima comunicazione ufficiale risale a quella data.

Quale soluzione?

Secondo fonti del M5S, il sindaco di Ardea, a margine del sit-in di ieri, si sarebbe impegnato a trovare una soluzione entro pochi giorni (10 secondo quanto indicato nella nota dei pentastellati, ndr). “Mi auguro che si arrivi a ristabilire la piena attività del servizio anche prima, perché è dovere del primo cittadino e delle istituzioni comunali tutelare i diritti delle persone più fragili”, ha concluso quindi Adriano Zuccalà.