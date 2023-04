Sfigura il volto della Madonna in una chiesa di Ardea, donna immortalata durante l’atto vandalico

Si torna nuovamente a parlare di intolleranza religiosa in Italia, questa volta con un gravoso episodio intercorso nella località di Ardea. All’interno di una chiesa locale, ieri pomeriggio una donna si sarebbe presentata a bordo di un automobile. Scesa dal mezzo, si sarebbe recata nel luogo di culto e lì, una volta nei pressi della statua della Madonna, avrebbe cominciato a sfregiare il volto della Vergine Maria aiutandosi probabilmente con un sasso.

Sfigurato il volto della Madonna ad Ardea

L’episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.26, quando le telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato una donna avvicinarsi della Parrocchia Tor San Lorenzo, situata a largo San Lorenzo 20 ad Ardea. La signora si sarebbe recata al luogo di culto a bordo di una Renault Clio di colore nero, probabilmente guidando un vecchio modello del marchio automobilistico. Dalle immagini di sorveglianza raccolte dalla stessa chiesa, la donna aveva dei capelli lunghi e scuri, ma rendeva apparentemente irriconoscibile il viso avendo sugli occhi un paio di occhiali, anche questi scuri e probabilmente Ray-Ban dal modello a goccia.

Indossava una sciarpa, probabilmente sui colori violacei, quello che sembra un giacchetto scuro con i bordi bianchi, dei pantaloni grigi e degli stivali lucidi neri. Prima di aver raggiunto la statua della Madonna, all’interno dei locali parrocchiali, deve aver incrociato una persona, come testimoniano gli istanti immortalati dalle telecamere. Questa persona molto probabilmente ha avuto modo di vedere la signora e poter leggere anche la targa della sua automobile. La donna, cosciente di essere vista da un testimone diretto (peraltro confermato dalla stessa videosorveglianza e dalla chiesa di Tor San Lorenzo) ha ugualmente eseguito la sua azione vandalica. In prossimità della statua della Madonna, infatti, le avrebbe sfregiato il volto in più punti. Probabilmente munita di una pietra, le avrebbe portato via un pezzo di sopracciglio, distrutto totalmente il naso, tolto pezzi di bocca un pezzo del mento.